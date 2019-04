Antigo guarda-redes do Rio Ave retira queixa contra César Boaventura

Em causa estava uma publicação do empresário nas redes sociais

Cássio e César Boaventura chegaram a acordo no processo por difamação que o futebolista tinha interposto ao empresário. Segundo o Record, Cássio retirou a queixa.

Em causa estava uma publicação de Boaventura nas redes sociais onde tinha levantado suspeitas sobre o guarda-redes, depois de uma Vitória do FC Porto sobre o Rio Ave por 5-0, no estádio do Dragão, na época 2016/2017.

O guarda-redes, que atualmente alinha pelo Al Taawon da Arábia Saudita, queixava-se de ter sido implicitamente acusado por Boaventura de ter beneficiado o FC Porto e pedia 15 mil euros de indemnização.