Amesterdão abre primeiro cinema 5D pornográfico

Objetivo é complementar os filmes pornográficos com a estimulação dos sentidos

É uma atração diferente e segundo os criadores não se destina apenas a turistas, mas a todos aqueles que queiram sair da rotina: o primeiro cinema 5D pornográfico abriu em Amesterdão, na Holanda.

A experiência promete explorar vários sentidos, já que há jatos de ar e de água e cadeiras que se movem com o decorrer dos filmes.

Os filmes exibidos foram criados exclusivamente para a experiência e cada ingresso dá direito a um filme.

"Nós definitivamente não esperamos apenas turistas no nosso público (...) É engraçado porque em Amesterdão até os holandeses têm interesse em se libertar da norma. Venha com sua esposa, dê uma gargalhada, tente algo diferente", disse a dona do espaço, Natalie, em declarações ao ‘Dutch Review’.

O cinema tem apenas um ecrã e 18 lugares disponíveis.