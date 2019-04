O Sporting venceu esta quarta-feira o Benfica e garantiu um lugar na final da Taça de Portugal frente ao FC Porto. Bruno Lage não escondeu a desilusão, ainda assim defende que o “maior sonho” do Benfica é o campeonato.

"Penso que, no conjunto das duas mãos, fomos a melhor equipa, mas sofremos o tal golo que nos dá a desvantagem de ir à final. Penso que não foi um jogo muito bem jogado, especialmente ao nível dos outros jogos. Foi um jogo muito parado, com muitas faltinhas. Fomos constantemente travados. Uma primeira parte com muitas faltas e emperrado, sem dinâmica ofensiva. O que gostamos de ver, independentemente do resultado, o que queremos é ver um grande jogo. Hoje isso não aconteceu”, começou por dizer.

"O Bruno Fernandes acaba por marcar lá e cá e faz a diferença. Para o nosso lado faz diferença as imensas oportunidades que tivemos na Luz e aqui os lances que perdemos pelo Seferovic e pelo Jonas. Não é apontar o dedo a ninguém. Infelizmente não marcámos", acrescentou.

No entanto, o técnico realça que as ‘águias’ já estão focadas no jogo do próximo domingo, frente ao Feirense.

"O sonho é já no próximo domingo. É isso que temos de nos preocupar. A Taça é um troféu lindo, mas o maior sonho é o campeonato. No domingo temos mais uma final e é nesse jogo que vamos estar focados", defendeu.