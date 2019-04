No final da partida entre Sporting e Benfica, a mulher de Acuña não conseguiu esconder a felicidade pelo enorme feito do marido ao vencer o eterno rival.

Júlia Silva, mulher de Acuña, colocou um post no final do jogo em que o Sporting venceu o Benfica por 1-0, e conquistou um lugar na final da Taça de Portugal juntamente com o Porto, para escrever o seguinte: "Apresento-vos o homem com os maiores tomates do planeta... És um touro. Felicito-te amor, estamos no Jamor".