Escolas distribuem ‘sobras’ das refeições a crianças mais carenciadas

Um conjunto de escolas do Indiana, nos Estados Unidos, permite que as crianças possam levar a comida que sobra para casa.

A ideia partiu dos professores, que repararam na quantidade de comida que era desperdiçada depois das refeições, apesar de muitas crianças não terem o que comer quando saem da escola.

Desta forma, juntaram-se à associaação de solidariedade Cultivate, cuja missão é recolher as sobras de empresas de catering ou de grandes distribuidoras de refeições, e transformá-las em comidas congelada, que é depois dividida em doses individuais.

No caso das escolas, a ideia é semelhante: muita comida que é preparada não chega a ser servida. Então, as sobras são reservadas e entregues três vezes por semana à Cultivate, que as congela e distribui em doses individuais, para posteriormente serem entregues às crianças.

Segundo a CBS News, cada uma das vinte crianças abrangidas por este projeto leva oito doses de comida para casa à sexta-feira.

Este projeto vai decorrer até ao fim do ano letivo.