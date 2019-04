Iva Domingues sai da TVI

Iva Domingues esteve praticamente 20 anos na TVI e, agora sai para o canal 11 para abraçar um novo desafio profissional.

"É com muita alegria e grande entusiasmo, que partilho convosco esta novidade: aceitei o convite do Nuno Santos para ser uma das principais caras do 11. O 11 é um novo canal de televisão e uma nova plataforma de conteúdos. Sobre futebol? Sim, mas aberto à sociedade, aberto a todos. Estar presente na fundação de um projecto desta qualidade, em que acredito desde a primeira hora, é para mim um privilégio e um motivo de orgulho. Um momento único na minha carreira. Quem me conhece, e sabe como vivo e penso a televisão, sabe que o '11' é um desafio irrecusável", começou por escrever a apresentadora, aproveitando para deixar um agradecimento à casa que a acolhe durante quase 20 anos.

“À TVI, a minha casa durante 19 anos, tenho uma palavra, Gratidão. Muito obrigada a todas e a todos que, ao longo destes anos, me acompanharam nesta viagem incrível e fizeram de mim a profissional que sou hoje. A TVI tem e terá para sempre um lugar especial no meu coração. Não é um adeus, é um até já", lê-se.