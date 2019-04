Tentativa de assalto a bancos termina com dez mortos

Uma tentativa de assalto a dois bancos esta madrugada terminou com um tiroteio em Guararema, uma cidade do estado de São Paulo. De acordo com as informações avançadas pela polícia, 25 criminosos participaram no assalto, sendo que destes, dez morreram.

Segundo o G1, durante a fuga, os criminosos fizeram refém uma família, que não sofreu ferimentos. Um dos suspeitos foi baleado pelas autoridades para proteção da família.

Os suspeitos que não foram atingidos pela polícia militar conseguiram fugir em dois carros, sendo que um deles já foi encontrado, abandonado.

Esta operação começou por volta das 4h locais (8h em Lisboa).

Ainda não se sabe se os assaltantos levaram algum dinheiro dos bancos, mas a polícia já apreendeu sete fuzis, quatro pistolas e vários explosivos.