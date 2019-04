Marcelo Rebelo de Sousa escusa-se a comentar demissão do secretário de Estado

O Presidente da República disse não comentar a demissão do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, deixando essa decisão para “mais tarde”

O Presidente da República não quis, esta quinta-feira, comentar a demissão do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, remetendo os comentários para mais tarde. "Não comento. Vim para outra missão. Mais tarde", afirmou aos jornalistas.

Já na última quarta-feira, o chefe de Estado também se recusou a comentar a demissão do primo do secretário de Estado do cargo de adjunto do gabinete de Carlos Martins.

Recorde-se que estas demissões vêm no seguimento de o secretário de Estado do Ambiente ter escolhido o primo, Armindo dos Santos Alves, para adjunto do seu gabinete.

Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado no final de uma visita ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), em Lisboa, onde está a decorrer um exercício nacional para testar a resposta de diversas entidades em ano eleitoral, de acordo com a agência Lusa.