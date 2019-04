Nova capa da revista de Cristina Ferreira censurada pelo Instagram

Em causa está uma fotografia da modelo plus size Catarina Corujo

Cristina Ferreira utilizou esta quarta-feira o Facebook para denunciar a censura do Instagram à fotografia da modelo plus size Catarina Corujo, que protagoniza uma das capas da revista da apresentadora.

"O instagram não me deixa publicar esta capa como vai para as bancas. A liberdade da Catarina é a liberdade de todas nós. Sem censuras", escreveu Cristina Ferreira na legenda da fotografia, onde Catarino Corujo surge com o peito à mostra.

No entanto, nem todos os seguidores da apresentadora concordaram com a imagem escolhida para a revista.

"Acho a capa muito boa mas não era menos boa se não tivesse as mamas à mostra. Nenhuma mulher precisa de mostrar as mamas ou os joelhos ou outra parte qualquer para se afirmar e ser livre", lê-se num dos comentários.

"A capa com o Osíris, para mostrar a originalidade e liberdade, apenas mostra o rosto dele", lê-se noutro.

Mas também se seguiram muitos elogios à escolha de Cristina Ferreira.

“Amei, nunca devemos ter vergonha do corpo de temos, mulheres somos poderosas! Com um S..M..L.. ou LX.. mulher foi feita para ser abençoa e não criticada, porque mulher dá à luz a um ser humano maravilhoso”, diz um dos comentários.

“Cristina Ferreira cara amiga este país ainda é de brandos costumes e a nudez seja ela qual for, total ou parcial ainda continua tabú, pelo menos para o que gere ou criador do Instagram. Pelo que me assiste não vejo onde está o problema aqui. O desejo de continuação de muito sucesso para a tua revista”, escreveu um seguidor.