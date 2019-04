Céline Dion lembra perda do marido

Recordando uma fase complicada, Céline Dion confessou que a morte do marido foi um momento “difícil na sua vida”. “Ver o nosso marido a morrer lentamente… A morte do meu marido foi difícil. Tentamos ajudar a pessoa que mais amamos. Vês televisão com ele, trazes as crianças para desejar uma boa noite ao pai, dizes para eles serem cuidadosos [com ele]… Mas sentes que o barco está a afundar-se aos poucos”, afirmou a cantora, citada pela People.

Céline Dion é mãe de três filhos, René-Charles, de 18 anos, e os gémeos Nelson e Eddy, de oito, fruto do casamento com René.

Dias depois da morte do marido, a cantora perdeu o irmão, que assim como René Angélil, também morreu vítima de um cancro.

Contar aos filhos sobre as mortes do pai e do tio fez com que se sentisse “mais forte”. “As grandes e as pequenas coisas têm que tornar-te mais forte. Caso contrário não entendemos o significado da vida em si”, afirmou.

“Nunca me senti tão bonita, tão forte, e acho mesmo que o melhor ainda está para vir. De repente, sou eu quem tomo todas as decisões. Em toda a minha vida tive sempre tanta proteção. Sou a 14.º filha numa família. Nunca tive tempo para pensar no que queria fazer. Acabou por acontecer. Sou a chefe agora”, disse ainda a cantora.