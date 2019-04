Encontrado golfinho morto em Alcochete

Foi encontrado esta quinta-feira, em Alcochete, um golfinho morto. Suspeita-se que o animal, que está a ser autopsiado, possa corresponder ao que estava desaparecido da Doca dos Olivais, junto ao Oceanário, em Lisboa.

De acordo com Marina Sequeira, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), citada pela agência Lusa, uma operação de resgate levada a cabo pelo ICNF, Polícia Marítima e Centro de Reabilitação de Animais Marinhos da Gafanha da Nazaré concluiu que o animal "não se encontra na Doca dos Olivais, onde foi dado como desaparecido na quarta-feira”.

"Não há certezas de que será o mesmo animal (...) Tudo indica que sim, mas o animal ainda se encontra a ser autopsiado", referiu a mesma responsável.

No último domingo, um golfinho-riscado foi levado para a Doca dos Olivais depois de ter dado á costa na zona norte do Parque das Nações. As autoridades esperavam resgatar o animal esta quarta-feira.