Treinador é atacado por leão durante exibição no circo | Vídeo

Hamada Kouta, um treinador egípcio, de 32 anos, foi atacado por um leão durante uma exibição num circo em Lugansk, na Ucrânia.

O homem, que tem vários anos de experiência com os animais, ficou com várias lesões provocadas pelos dentes e garras do leão.

Em declarações ao Lad Bible, Hamada Kouta disse que ainda tentou evitar o ataque. No entanto, acabou por ficar ferido.

“O leão saltou para cima de mim e mordeu-me, mas graças a Deus não foi no pescoço (...) As minhas costas, braço e perna ficaram magoados. Tenho cicatrizes de duas garras e um dente na minha perna, marcas dos dentes no braço, e um buraco de quatro centímetros de garras que me arranharam as costas”, afirmou.

Segundo Hamada Kouta, os leões estariam sob stress, uma vez que tinham acabo de chegar à localidade e não tinham tido tempo para se adaptar.

“Eles não tiveram tempo para se adaptarem porque chegámos e imediatamente começaram a atuar. Estavam sob stresse, o que levou ao ataque”, contou.

O momento foi captado e rapidamente se propagou pela Internet. Nas imagens vemos o homem a ser atirado ao chão pelo animal, enquanto a plateia estava cheia de crianças.