Tribunal Constitucional chumba Chega. Ventura admite não ser candidato

André Ventura admite não se candidatar às eleições europeias depois de o Tribunal Constitucional (TC) ter inviabilizado a possibilidade de a coligação a que preside concorrer às eleições europeias com o nome Chega.

“Não serei candidato se não houver Chega na designação”, diz ao i o ex-autarca do PSD.

A coligação, que junta o movimento Chega, PPM, Partido Cidadania e Democracia Cristã e Democracia 21, foi notificada para alterar, no prazo máximo de 24 horas, o nome com o qual se apresenta às eleições europeias. Os partidos que integram esta coligação optaram, porém, por contestar a notificação com o argumento de que o partido ainda não está formalmente constituído.

Em resposta, o Tribunal Constitucional decidiu "recusar a anotação da coligação (...) com a denominação Chega”. O TC argumenta que é necessário “evitar qualquer espécie de erro ou equívoco” por parte dos cidadãos eleitor