Housers. Financiamento a promotores portugueses já chegou aos 2 milhões de euros em 2019

A plataforma espanhola de crowdfunding imobiliário Housers financiou, nos primeiros três meses do ano, 2 milhões de euros a promotores portugueses. Este valor já ultrapassa os 1,7 milhões financiados em 2018.

Num comunicado enviado às redações, a plataforma explica que, até ao final de março, três promotores portugueses utilizaram a Housers para obter financiamento. “Foram publicadas na Housers cinco oportunidades imobiliárias da modalidade “Taxa Fixa”, sendo que três delas correspondem a diferentes fases de financiamento de um único projeto”, refere o comunicado.

Destas cinco oportunidades, o projeto Palmela Villas captou 215.000 euros para acabar duas moradias. Quanto ao projeto Capvilla, na vila do Meco, foram financiados 534.000 euros para a realização de cinco vivendas. “Os investidores da Housers financiaram ainda as três fases do projeto Ethic Houses em Loures, correspondente a um total de 1.160.000 euros para a construção de quatro moradias”, explica a mesma nota.

A Housers está em Portugal desde outubro de 2017 e atualmente conta com mais de 9000 utilizadores portugueses. Desde o seu lançamento, os investidores portugueses financiaram mais de 4 milhões de euros a promotores imobiliários de Portugal, Espanha e Itália.