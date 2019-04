Adolescente diz à polícia que é Timmothy Pitzen, um rapaz que desapareceu há oito anos

Timmothy Pitzen é um rapaz que desapareceu em 2011 no Illinois. A mãe tinha ido buscá-lo à escola, com a desculpa de uma emergência familiar e fugiu com a criança, na altura com seis anos. Durante três dias passearam por parques aquáticos, jardins zoológicos e outros locais de diversão até que Amy Fry-Pitzen, a mãe do rapaz, foi encontrada morta num quarto de hotel, com uma nota de suícídio que dizia que Timmothy estava bem, mas que nunca seria encontrado.

Agora, oito anos depois, um adolescente de 14 anos pediu ajuda no meio da rua, alegando ser esse rapaz. O rapaz aproximou-se de um carro para pedir ajuda e disse ter fugido de dois raptores que o teriam mantido preso num hotel da cadeia Roof Top Inn, em Cincinnati.

De acordo com a polícia, o rapaz não sabia onde estava nem onde seria o hotel, tendo dito que tinha corrido durante vários minutos até se ter aproximado de um carro e ter pedido ajuda à condutora.

Sobre os raptores, o jovem disse que um tem "uma teia de aranha tatuada tatuagem no pescoço", o outro "uma cobra tatuada nos braços”.

As autoridades informaram que vão trabalhar em conjunto com o FBI para confirmarem a identidade do adolecente.