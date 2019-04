FC Porto felicita Jesualdo Ferreira por conquista no Catar

O técnico de 72 anos tornou-se no quarto português a ganhar campeonatos em três países diferentes

Depois de, esta quinta-feira, Jesualdo Ferreira se sagrar campeão nacional no Catar, após ver o seu Al Sadd golear o Al Ahli por claros 7-2, na 21.ª e penúltima jornada do campeonato, o FC Porto utilizou as redes sociais para parabenizar o técnico português.

“Parabéns Jesualdo Ferreira pelo título de campeão do Qatar”, escreveu o clube azul e branco no Twitter.

Recorde-se que Jesualdo Ferreira assumiu o comando técnico do FC Porto entre a temporada 2006/07 e a temporada 2009/10.

O técnico de 72 anos tornou-se no quarto português a ganhar campeonatos em três países diferentes, depois de Artur Jorge, José Mourinho e Vítor Pereira.