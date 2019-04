INEM reverte paragem cardiorrespiratória em grávida e reanima recém-nascido em Moçambique

Uma equipa do INEM, em missão em Moçambique, salvou esta quinta-feira uma mulher grávida e o seu bebé.

De acordo com o INEM, numa publicação partilhada através do Facebook, a mulher, de 25 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória no Centro de Saúde de Mafambisse, onde está instalado o Módulos de Emergência e a equipa de 28 profissionais do INEM, que rapidamente iniciou manobras de reanimação e realizou uma cesariana emergente.

“Os profissionais do INEM conseguiram reverter a PCR da mãe e o recém-nascido foi também reanimado com sucesso. Ainda é cedo para dizer com segurança o que vai acontecer à mãe e ao seu bebé… mas só esta notícia é motivo de grande satisfação e realização para os profissionais do INEM que se encontram a prestar cuidados de saúde a mais de 7.800 km de casa. E, claro, para todo o INEM”, lê-se.