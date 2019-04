Mais de 2 mil pessoas já foram infetadas com cólera em Moçambique

O número de pessoas infetadas com cólera voltou a crescer, com 353 novos casos registados no centro de Moçambique esta quinta-feira.

De momento, há registo de 2.094 pessoas que já foram infetadas no surto que se seguiu à passagem do ciclone Idai pelo país. De acordo com as autoridades moçambicanas, a percentagem de doentes curados é de 94%, sendo que duas pessoas morreram.

Na última quarta-feira arrancou uma campanha de vacinação contra a cólera que deverá abranger 884 mil pessoas.

Recorde-se que a passagem do ciclone Idai por Moçambique fez pelo menos 598 mortos.