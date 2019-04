Jovem que alegava tratar-se de Timmothy Pitzen, desaparecido há oito anos, estava a mentir

O jovem que esta quarta-feira alegou tratar-se de Timmothy Pitzen, uma criança desaparecida há oito anos, estava a mentir, confirmou esta quinta-feira o FBI.

De acordo com a CNN, que cita fontes policiais, os testes de ADN provaram que o homem se trata de Brian Michael Rini, de 23 anos, natural do Ohio.

Recorde-se que Timmothy Pitzen é um rapaz que desapareceu em 2011 no Illinois. A mãe tinha ido buscá-lo à escola, com a desculpa de uma emergência familiar e fugiu com a criança, na altura com seis anos. Durante três dias passearam por parques aquáticos, jardins zoológicos e outros locais de diversão até que Amy Fry-Pitzen, a mãe do rapaz, foi encontrada morta num quarto de hotel, com uma nota de suícídio que dizia que Timmothy estava bem, mas que nunca seria encontrado.

Brian Michael Rini surgiu a pedir ajuda no meio da rua, alegando tratar-se de Timmothy. Aproximou-se de um carro para pedir ajuda e disse ter fugido de dois raptores que o teriam mantido preso num hotel da cadeia Roof Top Inn, em Cincinnati.