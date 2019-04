Chuva e neve deixam várias zonas do país pintadas de branco

A Serra de Montesinho, em Bragança, foi um dos locais do país que ficou pintado de branco depois de ter caído um nevão.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou ontem, quinta-feira, vários distritos do país sob aviso laranja, como Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, devido à previsão de queda de neve acima dos 800/1.000 metros.

Para estes distritros, o aviso vai estar em vigor até às 18h00 de sábado, dia 6 de abril.