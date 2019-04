"Ronaldo foi amor à primeira vista"

A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, foi capa da Elle italiana e, durante a entrevista, falou sobre a família que está a construir e disse ser apaixonada por Ronaldo e pelos filhos. Além disso, deu ainda alguns pormenores à imprensa sobre como conheceu o namorado.

"Conhecemo-nos na Gucci. Dias depois, encontrámo-nos num evento e conversámos, desta vez fora do meu ambiente de trabalho. Foi amor à primeira vista para ambos", contou a espanhola à Elle.



"O lugar onde me sinto mais feliz é em casa, com os meus filhos e o meu companheiro. O nosso lar é o nosso refúgio, o nosso templo construído com muito amor", disse, dando alguns pormenores sobre como é o seu dia a dia: "Dedico a manhã aos meus filhos e, depois de almoço, vamos ao ginásio ou ao SPA".

Georgina explicou também que é ela quem gere a casa e as compras.