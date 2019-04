Queda de granizo provoca acidentes com mais de dez carros na A8

Na manhã desta sexta-feira, o granizo que caiu na A8 fez com que vários carros se despistassem.

A queda de granizo intensa deu-se ao início da manhã na zona de Torres Vedras, avança a TVI24.

Na sequência do choque em cadeia, que envolveu 13 carros, quatro pessoas ficaram feridas, confirmou fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Torres Vedras à TVI24.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 07h39 e o trânsito está cortado no sentido Norte-Sul.

Para o local foram eviados 21 operacionais, apoiados por dez veículos dos Bombeiros de Torres Vedras, Bombeiros do Sobral de Monte Agraço, Bombeiros da Malveira, a VMER de Torres Vedras, a VMER do Hospital de Santa Maria, GNR de Torres Vedras e funcionários da concessionária Autoestradas do Atlântico.

Notícia atualizada às 09h45