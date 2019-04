‘Chupa fdp. Já foste com o c...’. As palavras que deixaram Rafa furioso

O extremo do Benfica Rafa foi castigado com um jogo de suspensão após ter visto o cartão vermelho já depois de o jogo entre Sporting e Benfica ter terminado.

No dia do jogo não foi possível perceber o motivo que tinha levado Rafa a ir atrás de Bruno Gaspar. No entanto, no dia a seguir ao jogo começaram a circular vídeos onde era possível ver que o jogador do Benfica tinha sido provocado pelo defesa do Sporting.

De acordo com fonte do Benfica, o lateral direto do Sporting dirigiu-se a Rafa no final do jogo e disse ‘chupa fdp. Já foste com o c...’. No seguimento deste incidente Rafa acabou por ser expulso e não vai poder jogar frente ao Feirense.