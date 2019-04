Esta sexta-feira, um atropelamento no Metro do Porto fez quatro feridos, todos eles menores de idade, avança a TVI, que cita fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto e do INEM.

De acordo com a mesmo canal de televisão, o alerta foi dado pelas 13h19 e as vítimas, que têm quase todas 15 anos de idade, estão a ser assistidas no local.

O atropelamento ocorreu no túnel da Levada, em Rio Tinto, Gondomar.