Francisco J. Marques sobre Rafa: "O árbitro não escreveu nada? Não aconteceu? Aconteceu, todos vimos"

Francisco J. Marques utilizou as redes sociais, esta sexta-feira, para comentar o facto de tanto os delegados da Liga, como o árbitro Luís Miguel, não terem feito qualquer referência ao que aconteceu com Rafa nos relatórios correspondentes ao encontro entre o Sporting e Benfica na Taça de Portugal.

"Então os delegados da Liga não escreveram nada? O árbitro não escreveu nada? Não aconteceu? Aconteceu, todos vimos as imagens e não haver castigos condizentes só mostra como é injusta a suspensão de Sérgio Conceição", escreveu o diretor de comunicação do FC Porto, na legenda de uma imagem que mostra uma notícia do jornal Record com o título: “Relatório de Hugo Miguel iliba Rafa: extremo do Benfica só para um jogo”.

Recorde-se que o extremo do Benfica foi castigado com um jogo de suspensão após ter visto o cartão vermelho já depois de o jogo entre Sporting e Benfica ter terminado.

No dia do jogo não foi possível perceber o motivo que tinha levado Rafa a ir atrás de Bruno Gaspar. No entanto, no dia a seguir ao jogo começaram a circular vídeos onde era possível ver que o jogador do Benfica tinha sido provocado pelo defesa do Sporting.

De acordo com fonte do Benfica, o lateral direto do Sporting dirigiu-se a Rafa no final do jogo e disse ‘chupa fdp. Já foste com o c...’. No seguimento deste incidente Rafa acabou por ser expulso e não vai poder jogar frente ao Feirense.