Página de paródia de Jorge Jesus 'JJ BÓÇE' consegue 15 mil euros em donativos para ajudar a Unicef

OH MAI GÓDE 🇵🇹🙏🇲🇿 É oficiale, descípules! Entre as mensagens que li, as que não consegui ler por ser umanamente impessível, e as pessoas que enviaram donativos sem me informarem, o movimente que criámes atingiu proporções do cralhes. Várias pessoas e páginas se juntaram ao movimento criado pelo Bóçe. E, afinal, não atingimos apenas os 5 míle eures que consegui contabilizar. Juntes, enviámes mais de 15 míle eures para Moçambique. QUIN-ZE MÍ-LE EU-RES cralhes 😱 Dinheiro esse que não paçou por ninguém, os dados eram e ção os dados oficiais da UNICEF. E foi para lá que foi todo o dinheiro. Brigades à UNICEF pela mensagem e por falarem tão bem pertuguês (deslizem pro lade). E brigades a todes os que ajudaram a divulgar este movimento e suniram pa fazere a difrenssa. SOMOS O MAIOR EXÉRCITE DO ESTAGRAME CRALHES 💙❤️💚 #BóçesGonnaBóçeite Postade do meu aifone

