Cristina Ferreira volta a comentar capa polémica

“Mas porque é que só sexualizamos as mamas?"

Na última quinta-feira, Cristina Ferreira revelou a terceira capa da sua revista deste mês e utilizou ainda as redes sociais para denunciar o facto de o Instagram censurar essa mesma capa. Em causa está o facto de Catarina Corujo, o rosto da publicação, surgir com o peito à mostra.

Esta sexta-feira, à conversa com Cláudio Ramos e com a convidada Carina Caldeira, a apresentadora voltou a abordar o tema durante a emissão de “O Programa da Cristina”.

“No mês da liberdade, nós decidimos de facto mostrar quatro personalidades diferentes mas todas elas que têm sido postas em causa e a liberdade tem sido posta em causa“, começou por dizer Cristina Ferreira, abordando ainda as várias críticas apontadas à publicação pelos seus seguidores.

“Tu podes mostrar o rabo todo, mas o mamilo não (...) Ontem várias pessoas diziam: ‘Ah pronto, mas se fosse um homem a mostrar o pénis?’. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Desde quando as mamas são iguais ao pénis?”, questionou a apresentadora.

Cristina Ferreira referiu que qualquer pessoa tem de ler a entrevista e revelou ainda uma questão feita durante a entrevista.

“Mas porque é que só sexualizamos as mamas?, revelou.

“Mas porque é que só sexualizamos as mamas quando os mamilos dos homens também podem estimular as mulheres no sexo? Qual é a diferença?”,questionou.

“Porque é mais carnal”, respondeu a convidada Carina Caldeira.

“É mais carnal porque os homens olham para as mamas como um objeto de uso…”, retorquiu a apresentadora, mostrando-se indignada com a censura da rede social à fotografia.