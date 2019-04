Jovem gravemente ferido em queda no Metro do Porto em Rio Tinto

Um dos quatro jovens que cairam ao princípio da tarde desta sexta-feira, de uma composição do Metro do Porto, em Rio Tinto, encontra-se gravemente ferido, segundo apurou o SOL no local.

Na origem do acidente esteve a cedência do para-choque de uma composição da Linha Amarela, no sentido Fanzeres (Rio Tinto) - Senhor de Matosinhos, tendo caído no Tunel da Levada, em Rio Tinto, concelho de Gondomar, distrito do Porto.

Segundo uma testemunha, José Ferreira, de 50 anos, residente na zona, os jovens, de 15 e 16 anos, da Escola Básica do Monte da Burra, em Rio Tinto, ficaram feridos quando iriam pendurados, apenas um estando consciente e a pedir socorro, prestado pelo motorista que seguia em sentido contrário.

É habitual a prática desta atividade, designada como "trainsurfing", em que os jovens, mesmo com passe da empresa Metro do Porto, preferem ir pendurados, por "uma questão de adrenalina".

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários da Areosa-Rio Tinto e pelo INEM, tendo sido socorridos no próprio local e transferidos para o Hospital de São João, no Porto.

Prática recorrente

Um morador próximo do local disse ao SOL "ser habitual andarem rapazes pendurados nas carruagens".

Domingos Martins, de 67 anos, reformado, residente na localidade de Levada, em Rio Tinto, salientou que "raramente se vêem seguranças na Estação da Levada e mesmo depois do que aconteceu hoje não se vêem vigilantes".

Segundo o mesmo morador na zona da Levada, nos arredores do Porto, "a PSP também tem poucos agentes na Esquadra de Rio Tinto".