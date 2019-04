Centenas de jovens fazem fila para assistir ao concerto da banda sul-coreana ATEEZ

Centenas de jovens concentraram-se esta sexta-feira, em Lisboa, para assistir ao concerto do grupo ATEEZ, uma banda de K-pop, que vai atuar esta tarde no Lisboa ao Vivo.

O grupo sul-coreano, constituído por oito membros, foi fundado em 2018 e parece já ter conquistado muitos fãs entre o público português.

De acordo com o site oficial do Lisboa Ao Vivo, cada bilhete para o concerto, que faz parte da digressão “ATEEZ - The Expedition Tour”, custava 40 euros.