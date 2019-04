DECO reprova cadeira da Chicco para transporte de crianças

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) informou esta sexta-feira que reprovou a cadeira Chicco Oasys i-Size. Em causa está o facto de as falhas detetadas comprometerem a segurança das crianças a bordo.

De acordo com a DECO, o modelo mais recente da Chicco “não passou no exame principal”. “O assento i-Size para crianças até 78 centímetros de altura falhou no teste de colisão frontal. Durante o impacto, o cinto solta-se e a criança é projetada para fora da cadeira. Num acidente real, o risco de lesões graves é elevado”.

“A fivela do cinto está ligada a uma presilha, inserida através da ranhura na estrutura da cadeira. O cinto é preso por baixo com uma fivela de plástico. O apoio da fivela não resistiu à carga do impacto do nosso teste mais exigente do que a norma”, sublinha a DECO.

Desta forma, se tem uma destas cadeiras, a DECO aconselha a que exija a troca imediata à marca.

Em resposta, a Chicco garantiu que existem poucas unidades desta cadeira no mercado e comprometeu-se a recolher as cadeiras com defeito de construção das lojas e substituindo as mesmas por outro modelo corrigido.

Segundo a DECO, o defeito afeta as cadeiras Chicco Oasys i-Size com número de série de 00008139 a 00013590.