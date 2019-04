Golfinho morto encontrado em Alcochete não corresponde ao que desapareceu da Doca dos Olivais

O golfinho que foi encontrado morto, na última quinta-feira, em Alcochete, não é o mesmo que havia desaparecido da Doca dos Olivais, junto ao Oceanário de Lisboa, como se suspeitava.

De acordo com Marina Sequeira, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), citada pela agência Lusa, o golfinho encontrado morto "não era da mesma espécie" do golfinho-riscado desaparecido da Doca dos Olivais desde segunda-feira.

Segundo a autópsia, o animal "não comia há vários dias e tinha uma patologia de pulmão", referiu a responsável, acrescentando ainda que a causa da morte é ainda desconhecida.

Recorde-se que no último domingo, um golfinho-riscado foi levado para a Doca dos Olivais depois de ter dado á costa na zona norte do Parque das Nações. As autoridades esperavam resgatar o animal, mas este havia desaparecido do local.