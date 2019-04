Libertado marido que ajudou a mulher a morrer

María Carrasco tinha esclerose múltipla há trinta anos e morreu com a ajuda do marido

Após ter sido interrogado, Ángel Hernández, de 69 anos, foi esta quinta-feira libertado sem medida de coação pelo Tribunal de Instrução de Madrid. O espanhol passou a noite detido depois de na quarta-feira ter ajudado a mulher, portadora de esclerose múltipla há 30 anos, a morrer.

De acordo com informação avançada pelo El País, Ángel Hernández deu à esposa, de 61 anos, uma bebida de pentobarbital para lhe provocar a morte. O pedido para tomar esta substância foi feito várias vezes pela mulher, que estava praticamente paralisada e que tinha já graves problemas de visão e audição.

Ángel Hernández gravou o momento “para que vissem o sofrimento e o abandono em que estavam”, explicou a advogada do madrileno, Olatz Alberdi.

“Ele sempre disse que não iria fazer isto de forma encoberta, que queria dar luz ao assunto”, explicou. Depois de dar a bebida à mulher, Ángel Hernández chamou os serviços de emergência e foi, posteriormente, detido pela polícia de Madrid.

Em outubro do ano passado, María carrasco deu uma entrevista ao El País, em sua casa, em Saconia, na capital espanhola, onde manifestava desejo de morrer. “Eu quero o fim o quanto antes”, afirmou.

Quando foi realizada a entrevista, a mulher era já totalmente dependente do marido. Não conseguia falar, comer ou ficar de pé e às vezes necessitava de cuidados paliativos. O marido contou que chegaram a ser oferecidos pelos serviços medicos sedativos, mas a mulher rejeitou-os. “Eu não quero dormir, quero morrer”, disse, na altura, a María.

A ajuda a terceiros para pôr termo à vida é punida em Espanha, apesar de ter atenuantes caso aconteça com uma pessoa em estado grave.

Em junho do ano passado, o PSOE apresentou uma proposta de lei para permitir a regulamentação da eutanásia, que contou com o voto contra do PP. O Executivo de Pedro Sanchéz prevê que a eutanásia possa ser um direito individual possível de ser exercido nos serviços do Sistema Nacional de Saúde.