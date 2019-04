Junta de Freguesia de Santa Maria Maior anuncia número de alerta para denunciar alojamento local ilegal

Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira que, a partir da próxima segunda-feira, vai existir um número de alerta de alojamento local, de forma a denunciar o alojamento local ilegal.

Durante a sessão pública sobre habitação, que decorreu no Palácio da Independência, Miguel Coelho informou que as pessoas vão poder ligar gratuitamente para o 800 21 00 05. Depois da denúncia, a Junta de Freguesia irá fiscalizar e, em caso de se tratar de um alojamento ilegal, a informação será comunicada à Câmara Municipal de Lisboa e à ASAE.

Atualmente a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que comporta bairros como Alfama, Chiado ou Mouraria, tem 4498 alojamentos locais. Em 2013 tinha 43, o que corresponde a um incremento de 92%.

A sessão, que contou com a apresentação do documentário “Os Rostos dos Despejos – 1 Ano Depois”, contou ainda com a participação de Helena Roseta, deputada à Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, Paula Marques, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e Sérgio Cintra, presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior.