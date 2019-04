Rapaz de 15 anos enfrentou fascistas e o video está a correr mundo

Um rapaz, conhecido por Simone, enfrentou em Roma um grupo de ativistas de extrema direita. Foi filmado a falar em defesa das minorias na última terça-feira, durante protestos violentos em Roma e tornou-se viral, com muita gente a apoiar a sua atitude.

Os ativistas sairam às ruas de Torre Maura em protesto contra o realojamento temporário de 70 pessoas de etnia cigana naquela zona.

Enquanto um dos líderes do partido neofascista CasaPound dizia aos jornalistas que as pessoas que ali moravam não queriam ciganos por perto, o rapaz levantou a mão e afirmou que não pensava como ele. “O que você está aqui a fazer em Torre Maura está a explorar a ira das pessoas”, começou Simone. “Você quer transformar a raiva em votos. Isso de ir sempre contra as minorias não me agrada. Quando você fala sobre fundos europeus para investir no bairro, acho que esses fundos devem ser gastos com toda a gente. Ninguém deve ser deixado para trás. Nem os italianos nem os ciganos nem os africanos devem ser abandonados", continuou o rapaz.

A ex-presidente do Parlamento e líder do Partido Livre e Igualitário, Laura Boldrini, afirmou que Simone tinha dito aos membros do partido neofascista "que a angústia dos habitantes dos subúrbios não deveria ser explorada".

Os protestos de extrema direita começaram na tarde da última terça-feira, depois de as autoridades locais terem anunciado que um autocarro iria transporter 70 ciganos para o centro de Torre Maura, a leste da capital italiana. Em pouco tempo reuniram-se cerca de 300 manifestantes em frente à entradado prédio onde os ciganos estavam alojados e atearam fogo a carros e lixeiras.