Netflix está à procura de uma Princesa Diana

Sempre sonhou em interpretar a Princesa Diana no grande ecrã? Esta pode ser a sua oportunidade. A Netflix abriu um casting público para encontrar a atriz certa para fazer o papel de Princesa Diana na série 'The Crown'.

O casting já está aberto e para se conseguir candidatar tem que preencher dois requisitos: a candidata escolhida terá de "ser uma atriz jovem e assombrosamente talentosa".

"Deve ser comicamente encantadora, sedutora, exibicionista e solitária, auto-destrutiva e com a mesma intensidade psicológica de Mia Farrow em 'A Semente do Diabo'", revelou o criador da série, em comunicado citado pelo jornal The Sun.

A escolhida irá dar vida a Princesa Diana na quarta temporada da série.