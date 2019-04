Quanto ganham os políticos e ex-políticos como comentadores?

Mais de 70 políticos e ex-políticos receberam um valor superior a 1,2 milhões de euros pelas empresas de media no ano passado como comentadores, avança a revista sábado, esta sexta-feira.

Segundo a mesma publicação, Marques Mendes e Paulo Portas são os dois comentadores mais bem pagos.

Marques Mendes recebe mensalmente na SIC cerca de 7.500 euros brutos por mês, o que equivale a 85 euros por cada minuto falado num total de 22 minutos a cada domingo. Já na TVI, Paulo Portas ganha 7.200 euros por mês, cerca de 118 euros por minuto, falando em média 15,30 minutos todos os domingos.

Só o programa Quadratura do Círculo, cancelado no passado mês de janeiro, na SIC Notícias, custava por ano 400 mil euros à estação, já que cada participante ganhava mais de 7.500 euros por mês. Mas, segundo a Sábado, com a mudança para a TVI, as coisas não ficaram diferentes.

Mas a lista não fica por aqui.

Francisco Louçã ganha 2.500 euros por mês como comentador da SIC, enquanto o eurodeputado do PSD Paulo Rangel ganha entre 1.000 a 5 mil euros por mês com a Renascença e a TVI.

O deputado do PSD Leitão Amaro recebe 1.500 euros por mês pelos comentários na SIC Notícias, e Marco António Costa 1.500 euros por mês para comentar no mesmo canal.

Em 2017, Fernando Medina declarou 40.680 euros só de rendimentos nos comentários que fez na TVI e numa coluna que tinha no Correio da Manhã.

Ana Catarina Mendes, do PS, recebia 400 euros por programa na TVI.

Segundo a Sábado, Assunção Cristas (CDS), João Ferreira (PCP) Adolfo Mesquita Nunes (CDS) e Manuela Ferreira Leite (PSD) não revelaram quanto recebem.

Mas destacam-se outros casos.

Mariana Mortágua liquida o IVA sobre os 1.500 euros mensais que recebe da SIC Notícias e entrega o resto ao Bloco de Esquerda. Também Marisa Matias, do BE, disse que não é remunerada pela sua participação nos programas da TVI.

Ana Gomes (PS) já doou 22.500 euros que recebeu da SIC Notícias à associação cívica Transparência e Integridade.