Fim-de-semana de frio em todo o país

A primavera chegou, mas o inverno também. Este fim de semanam, de norte a sul do país, chegam em força “aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada".

De acordo com a informação disponível na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, espera-se também "queda de neve nas terras altas do Norte e do Centro”, em particular nas “zonas acima de 800/1000 metros”.

O céu estará "geralmente muito nublado", com vento, e em Lisboa e Porto espera-semesmo granizo.

As temperaturas mínimas estarão entre 1ºC e 9.C e as máximas poderão variar entre os 6ºC e os 17ºC.