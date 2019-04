Cantora é uma das artistas mais seguidas no Instagram.

A cantora Selena Gomez é uma das artistas mais seguidas no Instagram, tendo a própria já sido a pessoa com mais seguidores no mundo e, agora, partilhou uma selfie que lhe deu mais de nove milhões de gostos em menos de 24 horas.

"A mulher mais bonita do mundo", pode ler-se num dos comentários feitos à foto da cantora.