Mulher encontrada morta na banheira após ser estrangulada em Torres Vedras

Este sábado, a PSP deteve um homem que estrangulou uma mulher até à morte, em Torres Vedras.

A mulher, de 44 anos, foi encontrada morta na banheira de sua casa com uma corda à volta do pescoço. O crime aconteceu depois de a vítima ter tido, alegadamente, relações sexuais com o agressor a troco de dinheiro.

O alerta às autoridades foi dado por um popular.

O agressor, um homem de 54 anos, já tinha antecedentes de violência doméstica e , depois de ter matado a mulher, fugiu do local do crime para sua casa, que se situava numa outra freguesia de Torres Vedras.

Mais tarde acabou por ser detido pela PSP.