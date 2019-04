Novo sismo sentido em São Miguel de 3.7 na escala de Richter

Um sismo de 3.7 na escala de Richter foi sentido este sábado à tarde na ilha de São Miguel, nos Açores, após ter sido sentido, durante a manhã, um outro abalo de 4.3 na mesma escala.

O sismo desta tarde ocorreu pelas 16h17, e foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada no Pilar da Bretanha, concelho de Ponta Delgada, revelou um comunicado do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Recorde-se que o sismo desta manhã foi sentido nos ilhéus das Formigas, nos Açores, localizados a norte da ilha de Santa Maria.

A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Não há registo de feridos nem danos materiais.