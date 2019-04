O Estado Novo nunca acabou

Tenho uma vaga ideia do que era a vida antes do 25 de Abril de 1974, a suficiente para perceber que havia uns tantos privilegiados que gozavam de um certo estatuto de superioridade, muitas vezes sem qualquer ligação à política do Estado Novo. Refiro-me aos juízes, professores, padres, polícias e militares, além de outras profissões que tinham pedigree. Em pequenas cidades, calculo que nas grandes também não fosse muito diferente, as classe menos desfavorecidas encontravam-se nos mesmos sítios e se havia algum problema com um filho de alguém desse clube logo se resolveria tudo em família.

É claro que as mentes mais progressistas não entravam neste esquema, mas beneficiavam dele. Fosse até mesmo por pertencerem à oposição ao regime, já que, regra geral, um doutor não estava sujeito à mesma violência da PIDE do que um operário. Calculo que nas ilhas tudo seria ainda mais complexo: a promiscuidade entre Justiça, Educação, religião e demais forças vivas, onde a política tinha um papel fundamental, era um dado adquirido - basta olhar para o que acontecia há 10 anos para percebermos que os resquícios do Estado Novo se mantiveram por muitos e bons anos. Mas se olharmos para algumas cidades do país, onde o mundo do futebol se regia por regras próprias, em que os capangas perseguiam jornalistas e todos aqueles que não fossem da corte, percebemos como estamos muito próximos das cidades do sul de Itália. Nas terras do futebol, os juízes, inspetores, árbitros, gorilas e prostitutas sentavam-se todos à mesma mesa.

Num mundo fechado que herdámos do Estado Novo, os favores eram facilitados e raros eram aqueles que vindo debaixo conseguiam subir na vida. Nos casos em que isso acontecia, os pais sacrificavam as suas vidas para possibilitarem aos filhos um curso superior ou industrial, mas eram uma raridade como todos sabem.

A cultura do favor é pois algo que está bem enraizado na vida portuguesa, e os lóbis, sejam clubísticos ou políticos, continuam e existir e muitas vezes é por aí que a corrupção se espalha, hoje, se calhar, até bem mais do que no tempo do Estado Novo. Basta olhar para o poder das autarquias e mesmo das juntas de freguesia, que têm orçamentos bastante consideráveis, para percebermos como tudo se passa. Em alguns casos até pode nem ser corrupção, mas é claramente abuso de poder.

Veja-se o que se passou esta semana em que se ficou a saber que o presidente e o vice-presidente da Câmara de Vila Viçosa foram condenados, acusados de peculato de abuso por titular político, tendo além de pagar uma multa, perdido os cargos que desempenhavam, isto se não recorrerem e ganharem esse hipotético recurso. Tudo porque disponibilizaram o autocarro da autarquia aos funcionários, para participarem, em Lisboa, numa manifestação da CGTP contra o segundo Governo de Passos Coelho. Não é suposto os meios das câmaras estarem ao serviço dos interesses partidários dos autarcas, mas, pelos vistos, é.

Mas estes responsáveis só foram julgados e condenados porque houve uma denúncia - não será muito difícil perceber de quem. Agora imagine-se o que se passará nas outras câmaras e juntas de freguesia por esse país fora no que diz respeito a negócios de milhões. E, aqui, temos de reconhecer que ou a Justiça está a falhar redondamente ou temos autarcas exemplares e nenhum favorece os seus ou põe uns valentes cobres ao bolso. Se algum dia as contas das autarquias e juntas de freguesia forem escrutinadas à lupa teremos, seguramente, algumas surpresas. Por tudo isto, não se entende como António Costa deixou que o seu Governo tenha mais familiares do que a PJ tem inspetores. Salvo a devida distância, o que se passou com o secretário de Estado do Ambiente é intolerável. O Governo não é, ou não era suposto ser, uma empresa familiar onde se põem umas cunhas para o primo do tio e a cunhada do sogro. Numa cultura que tanto despreza a meritocracia, este forrobodó familiar é inconcebível.

vitor.rainho@sol.pt