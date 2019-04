Benfica-Sp. Braga termina mais cedo após treinador saber da morte da mãe de um dos jogadores

A mãe de um jovem futebolista do Sporting de Braga morreu esta tarde, num acidente de viação, a caminho do jogo de juniores, em que o filho disputava com o Benfica, no Seixal.

Sandra Pinto, mãe de David Veiga, de 19 anos, um dos jovens craques do Sporting Clube de Braga, teve morte imediata e o seu marido é um dos feridos graves num acidente com cinco sinistrados, na A1, em Condeixa-a-Nova.

Em lágrimas, o treinador da equipa bracarense, Artur Jorge, pediu ao árbitro para terminar o jogo a um minuto e meio do final, quando o Benfica vencia por 4-2 o Sporting Clube de Braga.

Sandra Pinto, residente em Braga, era uma adepta incondicional do Sporting de Braga e nos últimos quatro anos destacou-se pelo apoio não só ao filho, como a todos os outros jogadores do clube bracarense, acompanhando a equipa em todos os jogos, como sucedeu este sábado.

Jorge Veiga, pai do jovem futebolista bracarense, encontra-se em estado muito crítico, no Hospital Universitário de Coimbra, na sequência da mesma colisão rodoviária, ocorrida ao início desta tarde, ao quilómetro 179 da A1, na União de Freguesias de Sebal e Belide, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.

Clubes manifestam pesar

Ambos os clubes publicaram notas de pesar nas suas páginas de facebook, sendo que foi quase no final do jogo que a equipa bracarense tomou conhecimento da tragédia, registada pela Brigada de Trânsito da GNR.

O Sporting Clube de Braga “registou com enorme pesar o falecimento da mãe do jogador David Veiga, Sandra Pinto, vítima de um acidente rodoviário quando se dirigia para o encontro que os juniores disputaram na tarde deste sábado contra o Sport Lisboa e Benfica a contar para a fase final do Campeonato Nacional de Juniores”.

“Nesta terrível hora de dor e consternação, o clube está e estará com o jogador, desejando que o seu pai, que também seguia na viatura, consiga sair da situação crítica em que se encontra. Por consideração para com David Veiga e o drama pessoal que atravessa, o Sporting Clube de Braga espera que a sua privacidade seja preservada e respeitada”, acrescenta o clube de Braga em comunicado.

O Benfica, também através de um comunicado, expressou a sua solidariedade para com o jovem futebolista bracarense.

“O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu mais profundo pesar e toda a sua solidariedade ao Sporting Clube de Braga, a toda a estrutura da sua equipa de Juniores e em particular ao seu jovem jogador pelo muito triste falecimento da sua mãe, vítima de acidente quando se deslocava para assistir ao jogo entre as nossas equipas, um momento de luto e dor que partilhamos”.