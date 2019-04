Malparado ficou abaixo de 10%

No final de 2018, o valor bruto do crédito malparado era de 25.850 milhões de euros. Banca nacional tem apostado na estratégia de venda.

Os bancos portugueses reduziram o crédito malparado acumulado em 50% entre junho de 2016 e dezembro de 2018, tendo o rácio de malparado descido para 9,4% no final do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal e revelam que, no final de 2018, o valor bruto do crédito malparado era de 25.850 milhões de euros, menos 5.321 milhões de euros do que em setembro (31.171 milhões de euros).

O rácio de malparado nos bancos que operam em Portugal tem vindo a baixar nos últimos anos, face ao máximo de 17,9% atingido em junho de 2016 (17,5% em 2015, 17,2% em 2016 e 13,3% em 2017). Ainda assim, estão longe da média do crédito malparado na zona euro, que era em meados de 2018, rondava 5% do total.

Os maiores bancos portugueses têm vindo a levar a cabo vendas de carteiras de crédito malparado com a intenção de melhorar o seu balanço. Um desses exemplos é o Novo Banco que anunciou a venda de 102 mil contratos no valor de 2.150 milhões a fundos de investimento. Também a Caixa Geral de Depósitos alienou 1.200 milhões e o Santander Totta mil milhões de euros. Já o BCP vendeu uma carteira de crédito de 730 milhões e o BPI alienou 400 milhões.