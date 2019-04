Número de feridos no choque entre autocarro de turismo e elétrico na Baixa de Lisboa sobe para oito

Um um autocarro francês colidiu, este domingo, com um elétrico na Baixa de Lisboa, no cruzamento entre a Rua do Ouro com a Rua da Conceição, em Lisboa.

O acidente provocou ferimentos em pessoas, que foram assistidas no local pelo INEM, segundo fonte daquele instituto.

O alerta foi dado às 13h15. No local estão três ambulâncias, uma do INEM, outra dos Bombeiros Voluntários Lisbonenses, e uma terceira ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM.

O site da Autoridade Nacional da Proteção Civil, dá conta de que no local estão 19 operacionais e sete viaturas, na ocorrência identificada como "colisão rodoviária".

[notícia atualizada às 16h]