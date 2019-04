Wolverhampton eliminado nas meias-finais da Taça de Inglaterra

O Wolverhampton perdeu com o Watford (3-2), esta tarde, em jogo referente às meias-finais da Taça de Inglaterra.

Os wolves até estiveram com uma vantagem de dois golos, que foi desperdiçada, com o Watford a carimbar a reviravolta já no prolongamento.

Doherty inaugurou o marcador aos 36 minutos e Jiménez aumentou a vantagem dos lobos aos 62'.

Praticamente a dez minutos do fim do tempo regulamentar, Deulofeu (79') fez o primeiro golo do Watford e, já no último suspiro do encontro, Deeney devolveu a igualdade ao marcador, obrigando a disputar-se o prolongamento.

Foi na primeira metade do prolongamento que o encontro ficou resolvido, quando, ao minuto 104, Deulofeu, bisou, e colocou o Watford na final da prova.

Na final, agendada para o dia 18 de maio, o Watford já sabe que vai medir forças com o Manchester City de Bernardo Silva, que já tinha carimbado a primeira vaga após ter vencido o Brighton, por 1-0, na outra meia-final.