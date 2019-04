Combustíveis. Preço do gasóleo e gasolina aumenta já amanhã

Se tiver oportunidade, abasteça o seu carro já hoje. O motivo é simples: o preço dos combustíveis aumenta amanhã e a subida decorre pela nona semana consecutiva.

Não interessa se tem carro a gasolina ou a gasóleo, uma vez que o aumento vai verificar-se nos dois combustíveis, sendo que os aumentos previstos para a gasolina são de 1,5 cêntimos por litro e mais de 0,5 ou um cêntimo para o gasóleo.

Segundo o último relatório de Bruxelas sobre este tema, depois dos impostos, o preço médio da gasolina 95 praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a União Europeia. Na 10.ª posição dos países do espaço comunitário, encontra-se o gasóleo. Os mesmos dados indicam ainda que a fiscalidade é o fator que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.

Recorde-se que os preços variam consoante o posto de abastecimento e a região do país.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, em Janeiro deste ano, comparando com o mesmo mês de 2018, o preço do gasóleo aumentou 0,3%, enquanto que o preço da gasolina 95 diminuiu 6,6% e o do GPL diminuiu 5,5%.

Relativamente ao mês anterior o preço do GPL e da gasolina e da gasolina 95 diminuíram 1,4% e 1,6% respetivamente enquanto o preço do gasóleo aumentou 0,5%.

Também os valores do consumo global dos combustíveis rodoviários apresentam mudanças de 2018 para 2019, uma vez que aumentou este ano 0,9% em relação ao ano anterior.

O consumo do gasóleo aumentou 1,1% enquanto o de gasolina diminuiu 0,2%. Comparando com o ano-móvel do mês anterior, o consumo global destes combustíveis aumentou 0,3%.