Polícia grega usa gás lacrimogéneo contra migrantes

A polícia de choque grega utilizou gás lacrimogéneo contra refugiados que tentavam seguir para o norte da Europa, na fronteira entre a Grécia e a Macedónia. Entre os migrantes encontravam-se mulheres e crianças. Alguns refugiados atiraram pedras e garrafas às forças de segurança, tentando chegar à estrada principal. Um cordão policial cercou o campo improvisado perto de Diavata, impedindo os migrantes de sair.

“Vamos ficar aqui até as fronteiras se abrirem, não temos outra escolha”, afirmou à Reuters Fatemeh, de 26 anos, com o filho de seis meses ao colo. Dezenas de milhares de refugiados, sobretudo da Síria, Iraque e Afeganistão, estão presos na Grécia, em campos com muito poucas condições, dado que os países balcânicos fecharam as suas fronteiras em 2016, impedindo a passagem para o norte da Europa.

As centenas de migrantes que tentaram cruzar a fronteira grega mobilizaram-se após o rumor da abertura destas se espalhar nas redes sociais. Ainda esta sexta-feira, cerca de 1200 migrantes foram detidos na Turquia enquanto tentavam chegar à Grécia, após falsos rumores de que conseguiriam passar. A Turquia tem impedido os refugiados de seguir para a Europa a troco de apoios financeiros da União Europeia.