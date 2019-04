Jogador do Gondomar cai inanimado após 55 minutos de jogo

O jogador do Gondomar Tiago Schuster caiu inanimado, este domingo, logo após ter sido substituído na segunda parte do encontro com o Lourosa, do Campeonato de Portugal.

O futebolista perdeu os sentidos aos 55 minutos de jogo, quando chegou ao banco de suplentes, depois de ter sido substituído em campo por outro jogador, segundo o Jornal de Notícias.

Tiago Schuster recebeu assistência imediata dos bombeiros que se encontravam no Estádio São Miguel.

A partida foi interrompida, tendo sido retomada apenas dez minutos após o episódio. O jogador, entretanto, recuperou os sentidos e foi transportado para o hospital, onde realizou exames médicos.