Secretária de Segurança Interna deixa governo de Trump

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, este domingo, que Kirstjen Nielsen, secretária do Departamento de Segurança Interna, saiu do governo norte-americano.

O lugar será ocupado por Kevin McAleenan, atual Comissário da Alfândega e Proteção das Fronteiras dos EUA, confirmou Trump no Twitter.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service....