Abril, águas mil. Esta semana lembra que os provérbios às vezes têm razão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que o cenário mais chuvoso se mantenha até sexta-feira, pelo menos.

As regiões do Norte e do centro serão as mais afetadas, nas terras altas há ainda a possibilidade de neve.

A agitação marítima desta segunda-feira também já levou ao encerramento de cinco barras, sendo que outras quatro estão condicionadas.

As barras de Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora, São Martinho do Porto e Ericeira são as barras que estão fechadas a toda a navegação devido à agitação marítima.

Ao contrário de Portugal, há países europeus onde o sol tem brilhado, até mais do que o habitual neste época do ano, como é o caso da Holanda, cujas temperaturas tem estado a rondar os 20 graus.